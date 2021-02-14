تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 795 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 909 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.
واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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