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تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس..أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور الأحد

10:39 ص الأحد 14 فبراير 2021
تراجع الطماطم وارتفاع البطاطس..أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور الأحد

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 20 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

في المقابل ارتفع سعر كيلو البطاطس 10 قروش، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البطاطس بين 1 و2.1 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 جينه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الخضروات الفاكهة سوق العبور

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