أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط الجرام الواحد 5 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 804 جنيهات 809 جنيهات، أمس.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 689 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 919 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6432 جنيهًا.
وعالميًا، صعدت أسعار الذهب نحو 4.1 دولار في الأوقية بنسبة زيادة بلغت 0.22% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1841.42دولار، في الساعة 12:25 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج
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