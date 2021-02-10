معيط: نعمل في 5 محافظات بالتوازي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الهيئة تعمل بالتوازي في المحافظات الخمس المتبقية من المرحلة الأولى "الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء" لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف معيط أن الدولة تمضي بخطى ثابتة، رغم جائحة فيروس كورونا، في تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وذكر أنه يتم العمل بمحافظات المرحلة الأولى من خلال مراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة في تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة.

وأوضح الوزير أن ذلك يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية"، التي تجلت أهميتها مع تفشي فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الاهتمام المتزايد الذي تُوليه القيادة السياسية بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره إحدى أدوات إصلاح النظام الصحي في مصر، يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة خلال المرحلة الراهنة التي تركز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين عبر تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر.

وأكد الوزير أن من بين هذه المشروعات: المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يرتقى بمستوى معيشة نحو ٥٥ مليون مواطن في القرى؛ بما يجعل الجميع يشعر بثمار التنمية.

وقال إن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالي الحالي لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.

وأضاف الوزير أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأي من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتها في بورسعيد، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى فى المحافظة الباسلة.

وذكر أن عدد الذين سجلوا بالمنظومة بالإسماعيلية تجاوز مليون مواطن، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم في باقي محافظات المرحلة الأولى؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذي يليق بمصر والمصريين، ويُسهم في تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.

وأجرى حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وعقد اجتماعًا مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بحسب البيان.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في إطار الاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، وتم استعراض موقف تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد، حيث من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية من خلال 12 مستشفى و20 مركزًا و34 وحدة صحية.

وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة للمنتفعين تُغطي كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، مؤكدًا أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

وذكر صادق أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية تسير بخطى جيدة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذي يتسق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يُوفر هذا النظام رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.