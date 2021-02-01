3 مليارات جنيه قيمة الإعفاءات من متأخرات اشتراكات التأمينات منذ أغسطس الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قيمة الإعفاءات عن متأخرات الاشتراكات التأمينية التي استفادت منها المنشآت والمؤمن عليهم بلغت ما يقارب 3 مليارات جنيه بالإضافة إلى مبادلات بأصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ أغسطس الماضي وحتى الآن.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين فإن الهيئة كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال لتبادل 3.5 مليار جنيه أصل مديونية عليها بأصول عقارية، فضلًا عن برتوكول تعاون مع محافظة الشرقية لتسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية المستحقة على مشروعات تابعة للمحافظة، بأصول عقارية.

وأضاف عوض أن الفرصة لا تزال سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للاستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية والتي بدأت في 15 ديسمبر 2020 وتستمر حتى 14 فبراير الجاري والتي تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50% من متأخرات الاشتراكات.