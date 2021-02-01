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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:11 ص الإثنين 01 فبراير 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.33% إلى مستوى 11584 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 11546نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.

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