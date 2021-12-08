النساجون الشرقيون تدرس بيع أو تصفية شركتها في الصين

كتبت – شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، على دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون ي الصين، لاتخاذ قرار إما بالبيع أو التصفية.

ووفقا لبيانات سابقة، قالت النساجون الشرقيون إن شركتها التابعة “Ow china ” العاملة بمنطقة Tianjin الصناعية بالصين لا تساهم إلا بنسبة 1% من إيراداتها .

وأشارت الشركة إلى أن الصين منافس رئيسي لها في عدة أسواق تصديرية خاصة فى مجال السجاد المطبوع وغير المنسوج والذي يمثل حوالي 20% من مبيعات النساجون.

وأضافت الشركة، العام الماضي، أن نسبة المواد الخام التي تستوردها من الصين تصل إلى 5% من إجمالي واردات الخام المستوردة، مشيرة إلى أنها تبحث حاليا عن موردين آخرين في الهند وتركيا.

والنساجون الشرقيون، هي إحدى أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.