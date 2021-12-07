الجمعة لم تعد إجازة.. لماذا عدّلت الإمارات مواعيد العمل؟

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، بداية من العام الجديد 2022.

وقالت الحكومة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية "وام"، إن العطلة الرسمية ستكون يومي السبت والأحد من كل أسبوع، على أن يكون يوم الجمعة، نصف يوم عمل حتى الساعة 12 ظهرًا.

وأوضحت الحكومة الإماراتية، أن هذا القرار، يسهم في اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية.

وتعمل البورصات الدولية لأسواق المال والنفط والذهب يوم الجمعة، وتعطل العمل يومي السبت والأحد، من كل أسبوع.

ويقول دانيال ريتشاردز، محلل اقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذا القرار يعزز موقع الإمارات ضمن الشبكة العالمية ويسهل المزيد من الاندماج السلس والتعامل مع الأسواق العالمية سواء آسيا أو أوروبا أو أمريكا الشمالية.

وأضاف في لقاء مع قناة "الشرق نيوز" أن العطلة ستبدأ في يناير المقبل، واعتبارا من هذا الوقت سنرى كيف يمكن أن يعزز هذا الأمر من قطاع السفر أو السياحة، والخدمات العابرة للحدود مثل المدفوعات المالية، ومديري المشتريات للقطاع الخاص.

وأوضحت الحكومة الإماراتية في بيانها، أنه :"على الصعيد الاقتصادي، سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي".

وأشار البيان إلى أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وقالت الحكومة، إن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس /8 ساعات عمل/، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة /4 ساعات ونصف/. وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

ويتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.