بنصف مليار جنيه.. تنظيم الاتصالات يرفع كفاءة خدمات المحمول بسيناء

كتب- علاء حجاج:

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إجراءات رفع كفاءة خدمات الاتصالات الأساسية بشبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تمويل إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول لـ30 منطقة عمرانية و4 طرق حيوية بأطوال تصل إلى 112 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 513 مليون جنيه.

وقال بيان صحفي اليوم الاثنين أن بدء تشغيل الخدمات بنهاية شهر يونيو في العام الجاري.

وبحسب البيان الصادر عن تنظيم الاتصالات اليوم، سيمول الجهاز رفع كفاءة الخدمات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز وهو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية.

ويأتي ذلك في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتماشيًا مع الاستراتيجية التي توليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء تنمية شاملة ومستدامة وتوفير كافة خدمات الاتصالات بها، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الرقعة السكانية والتنموية بسيناء.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه وفي إطار القيام بدوره في متابعة جودة خدمات الاتصالات وعمل القياسات الخاصة بها، رصد تأثر لجودة خدمات الاتصالات ببعض المناطق والطرق بشبه جزيرة سيناء.

وأضاف أنه طرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول لرفع كفاءة وتغطية المناطق المتأثرة بخدمات الاتصالات، من خلال إنشاء وتشغيل 90 محطة تليفون محمول بالمناطق والطرق والتي من ضمنها مناطق سانت كاترين ورأس سدر والطور ونويبع.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن خلال صندوق الخدمة الشاملة، قد قام في وقت سابق بطرح وتمويل مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 54 منطقة عمرانية و22 طريق استراتيجي بكافة أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال 3100 كم وبتكلفة إجمالية وصلت إلى مليار و668 مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتغطية كافة ربوع مصر المأهولة بالسكان بما فيها القرى ومناطق التوسع الاقتصادي والعمراني وتغطية الطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.