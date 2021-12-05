الضرائب: 9 ديسمبر آخر موعد لتلقي طلبات تعديل مراكز ممولي "القاهرة رابع"

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم التاسع من ديسمبر الجاري آخر موعد لتلقي طلبات ممولي المأموريات المدمجة العشرة بمنطقة القاهرة رابع لتعديل المركز الرئيسي لهم، وأنه لن يتم قبول أي طلب بعد هذا التاريخ.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، قال عبد القادر إن ذلك يأتي نفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم أفضل خدمة ضريبية لهم، خاصة مع بدء تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بهذه المأموريات المدمجة اعتبارًا من 2 يناير 2022.



وأضاف أن المستندات المطلوبة لتعديل المركز الرئيسي تتضمن طلبا يقدم من الممول أو وكيله، مرفق معه صورة البطاقة الضريبية، وصورة من الرقم القومي للممول.

وذكر عبد القادر أنه في حالة ما إذا كان وكيل الممول هو المتقدم بالطلب يضاف إلى هذه المستندات صورة من التوكيل موضحا به أنه يتم التعامل مع مصلحة الضرائب مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع عليه، هذا إلى صورة الرقم القومي للوكيل.



وأوضح أنه إذا كان الممول لديه ملف مهني، وملف تجاري فالمركز الرئيسي لابد أن يكون للملف المهني، وفي حالة إذا كان للممول ملفين تجاري فعلى الممول أن يختار المأمورية المراد أن تكون مركزه الرئيسي.

وأشار عبد القادر إلى أن الممول عليه أن يتوجه للمأمورية التي يرغب في أن يكون فيها ملفه الرئيسي إذا كان داخل منطقة القاهرة رابع.

أما إذا كانت المأمورية التي يرغب في أن يكون بها ملفه الرئيسي خارج منطقة القاهرة رابع فعلى الممول أن يتوجه للمأمورية الموجود بها ملفه الرئيسي حاليا، وبناءً على ذلك يقوم الموظف المختص بالمأمورية بتغيير المركز الرئيسي له فورا على المنظومة، وفقا لعبد القادر.



وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أتاحت خدمة استعلام الممولين التابعين للمأموريات المدمجة العشرة بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها، والتابع لها ملفه الرئيسي، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص به من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأضاف عبد القادر أن مركز الاتصالات المتكامل للمصلحة يتلقى كافة استفسارات الممولين فيما يتعلق بهذا الموضوع أو أية موضوعات ضريبية عبر الخط الساخن (16395)، والبريد الإلكتروني (info@eta.gov.eg) لتقديم الدعم لكافة الممولين.

وتتمثل المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع في: مأمورية ضرائب السيدة زينب، ومأمورية ضرائب الخليفة، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر، ومأمورية ضرائب المنيل، ومأمورية ضرائب مصر القديمة، ومأمورية ضرائب دار السلام، ومأمورية ضرائب البساتين، ومأمورية ضرائب المعادي، ومأمورية ضرائب حلوان، ومأمورية ضرائب مايو.