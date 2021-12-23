4 جنيهات ارتفاعًا في سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس خلال التعاملات، وزاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب صعود المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب انخفض 3 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، قبل أن يعاود الارتفاع مره أخرى مع بداية تعاملات اليوم.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية في سابق لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب موسم الكريسماس.

ويضع تجار الذهب آملهم على موسم الكريسماس في تنشيط حركة البيع بالسوق الفترة المقبلة، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 526 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 676 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 789 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 902 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6312 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث سجل نحو 1806 دولارا للأوقية، بارتفاع نسبته 0.13%، في الساعة 9:20 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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