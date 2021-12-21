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انخفاض في أسعار الدواجن رغم زيادة تكلفة الإنتاج

02:30 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
انخفاض في أسعار الدواجن رغم زيادة تكلفة الإنتاج

أسعار الدواجن

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا بنحو جنيه واحد للكيلوجرام في الأسواق، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الإنفاق على تدفئة الدواجن بسبب الطقس شديد البرودة، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وذكر السيد أن سعر كيلو الدواجن يباع في المزرعة بنحو 23 جنيها، مقابل 24 جنيها الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك نحو 27 جنيهًا مقابل 28 جنيهًا، وفقا للسيد.

ويتراوح سعر طبق البيض بين 42 و44 جنيها في المزرعة، ليباع بالأسواق بين 46 و50 جنيهًا، باختلاف نوعه.

وبحسب السيد، يتراوح سعر الكتكوت بين 7 و8 جنيهات.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى ضعف الإقبال، وتوافر كميات كبيرة من المعروض مقارنة بحجم الطلب.

أسعار الدواجن الطقس شديد البرودة الدواجن البيضاء أسعار البيض أسعار الكتاكيت

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