الصناعات الغذائية : إطلاق المرحلة الأولي من فعاليات برنامج شباب الأعمال تحت سن 35 عاما

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن فعاليات المرحلة الأولى من برنامج شباب الأعمال عبر الإنترنت بمشاركة ممثلي 20 شركة من أعضاء الغرفة.

وبحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، يتم تنفيذ البرنامج مع البنك الأهلي المصري بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم في مجال مهارات الإدارة.

وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن البرنامج يستهدف المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يديرها أو يمتلكها شباب تحت سن 35 عام.

وأضاف الجزاريلي، أن البرنامج يهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية الذي يواجهها الاقتصاد المصري مثل البطالة وزيادة الهجرة، بالإضافة إلى العوائق الهيكلية التي تحول دون الوصول إلى الموارد الرئيسية لنمو الأعمال، ويتناول التدريب جوانب مختلفة من قيادة الأعمال، بما في ذلك التمويل والتسويق والشبكات والاستدامة، ويقوم بتنفيذ الدورة التدريبية عدد من الخبراء الدوليين .

وأوضح محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن البرنامج يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية وبرتوكول التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والبنك الأهلي المصري الذي يهدف إلى رفع كفاءه الشركات العاملة في القطاع الغذائي من خلال تقديم برامج دعم فني متخصصة، وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية وطبيعة نشاطات الشركات، بالإضافة إلى نشر الوعي بالمتطلبات الحديثة واشترطات سلامة الغذاء وتعزيز المهارات الادارية وتوسيع قاعدة المصدرين لتعزيز تنافسية المنتجات ، وزيادة فرص النفاذ الي الاسواق المحلية والدولية.