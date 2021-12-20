البورصة تهبط للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.72% إلى مستوى 11482 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.6%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 160.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة بلغت 13 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم صافي شراء بقيمة بلغت 174 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنحو 0.87% إلى مستوى 11565 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد.