كتبت-دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن حالة الطقس السيء دائمًا تؤثر على أسعار الخضروات والفاكهة، نتيجة تضرر بعض المحاصيل وغرق بعض الأسواق بسبب الأمطار.

وأضاف لمصراوي، أن أسعار الخضروات مستقرة في الأسواق حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تشهد زيادة خلال الأيام المقبلة إذا استمر الطقس السيء.

وأشار النجيب، إلى أن أسعار جميع أصناف الخضروات شهدت انخفاضا خلال الأيام الماضية بنسب تتراوح بين 20 و25%، نتيجة توافر كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية.

ونصح النجيب المواطنين، بعدم شراء كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة وتخزينها كي لا يتعرض السوق لارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

يتراوح كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وكيلو البطاطس بين 6 و8 جنيهات، وكيلو البصل بين 3 و5 جنيهات في سوق الجملة، بحسب النجيب.