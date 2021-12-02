معيط يكرم أبناء موظفي وزارة المالية المتفوقين دراسيا

كتب- مصطفى عيد:

كرم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبناء العاملين بوزارة المالية من الطلاب المتفوقين دراسيا بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي خلال العام الدراسي 2020-2021، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأكد الوزير حرصه على تكريم الطلاب المتفوقين، تقديرًا لتميزهم الدراسي، ولآبائهم وأمهاتهم الذين حققوا المعادلة الصعبة، بأداء مهامهم الوظيفية بمختلف قطاعات الوزارة ووحداتها على أكمل وجه، ورعاية أبنائهم من طلاب العلم حتى نالوا مراكز متقدمة بين زملائهم.

ووجَّه الوزير رسالة إلى الطلاب المتفوقين قائلًا: "اصنعوا أحلامكم بأنفسكم، واجتهدوا بكل مثابرة في تحقيقها؛ لتُسهموا في إثراء المشهد الوطني بإبداعاتكم وابتكاراتكم التي ترتكز على العلم والمعرفة، ولتُشاركوا بإخلاصٍ وتفانٍ في بناء وتنمية بلادكم، ولتستمروا فى مسيرة التفوق الدراسي".

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة برعاية الكوادر العلمية الناشئة وتنمية ملكاتهم ومهاراتهم لبناء جيل من طلاب العلم يستطيع الإسهام الإيجابي في مسيرة تقدم المجتمع، بما ينجح في تحصيله من المعارف، على نحو يساعد في توطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة.

وقال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لقطاع الموازنة العامة، "نفخر بأبناء العاملين المتفوقين، ونحرص على الاحتفاء بهم كل عام؛ تأكيدًا لأهمية العلم في خلق جيل مبتكر قادر على المشاركة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة".

وأعرب خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية، عن تقديره لحرص وزير المالية على التواجد مع العاملين ومشاركتهم فرحة تفوق أبنائهم، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية تخلق تفاعلا وتجاوبا بين العاملين بالوزارة؛ على نحو يسهم في رفع معنويات العاملين، وتحسين أدائهم الوظيفي.

وأعرب الطلاب والطالبات المكرمون عن سعادتهم بالاحتفاء الذي يحفزهم على مواصلة التفوق الدراسي.

والمكرمون من الشهادة الابتدائية هم: "مريم محمد سمير، وسما خالد إبراهيم، وإبراهيم عبد العال إبراهيم، وجودي محمد مجدي، وهنا تامر محمود، ومحمد أسامة أحمد، وحلا أحمد سيد، ومريم وائل إسماعيل، وشهد وليد شعبان، ومحمد طارق محمد، وحبيبة ماجد أبو تكية، ورقية أحمد عبد العزيز، وهدى حسام محمد".

والمكرمون من الشهادة الإعدادية: "آية مختار عبد الحميد، وجنى محمد علي، ويمنى عمرو على، ونورا ياسر عبد الرحيم الهواري، ومريم محمود لبيب، ورضوى محمد توفيق محمد، ومريم أحمد لطفى، وجونيس منير سعد، وجنى محمود محمد، ووائل محمد محسن، وآروى أحمد حسن، وآروى توفيق مبروك".

والمكرمون من شهادة الثانوية العامة: "سلمى عمرو علي، وتقى عمرو علي، وكريم خالد عيسى، وغادة علي محروس، وندى عبد الناصر محمد، وإياد أحمد لطفي، وآلاء طارق محمد، وشهد مصطفى فؤاد، وآية خالد جودة، ورنيم ممدوح عبد المنعم السباعي، وأميرة أحمد عبد المقصود، ويوسف جرجس مكاري بشارة، ومحمد معتصم محمد، وعبد الرحمن أحمد مصطفى، وسندس حسام محمد، وأمنية عمرو أنور، ومحمد سمير فتحي، ومصطفى رمضان حجازي"، ومن الدبلومات الفنية: "يوسف إبراهيم منير".