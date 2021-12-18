بعد تراجعه صباحا.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بحلول منتصف التعاملات، عند مستوياته في التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وتراجع سعر الذهب عالميًا في نهاية جلسة تعاملات أمس الجمعة، إلى مستوى 1798 دولارا للأوقية، بعدما كان تخطى 1807 دولار للأوقية.

واليوم وغدا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم

استقر أسعار الذهب عيار 14 عند 526 جنيها للجرام.

وثبت سعر الذهب عيار 18 عند 676 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 789 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 نحو 901 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 6312 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في نهاية جلسة تعاملات أمس الجمعة، إلى مستوى 1798 دولارا للأوقية، بعدما كان تخطى 1807 دولار للأوقية.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن إنهاء مشترياته من السندات خلال فترة كورونا في مارس المقبل.

وقالت الوكالة، إن المستثمرون ينتظرون الآن القرارات السياسية من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

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