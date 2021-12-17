تراجع الكوسة واليوسفي.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الكوسة والباذنجان البلدي واليوسفي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور لتجارة الجملة.

بينما ارتفع سعر الفلفل الحامي البلدي والرومي البلدي والخيار البلدي، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.