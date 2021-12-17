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أسعار الأسماك: زيادة المكرونة السويسي والكابوريا 10 جنيهات في أسبوع

10:59 ص الجمعة 17 ديسمبر 2021
أسعار الأسماك: زيادة المكرونة السويسي والكابوريا 10 جنيهات في أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، اليوم الجمعة، زاد سعر البلطي والكابوريا والمكرونة السويسي، بينما استقر الجمبري والبوري.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها، بزيادة جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي، اليوم، بين 30 و60 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وبقي سعر كيلو الجمبري ثابتا بين 90 و160 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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