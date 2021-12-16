ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات بعد صعوده عالمياً

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات ارتفاعه، وصعد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بسبب ارتفاع المعدن عالمياً.

وكان سعر جرام الذهب صعد في بداية تعاملات اليوم جنيهاً واحداً، لتصبح قيمة الارتفاع 5 جنيهات حتى الآن.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، مع تصنيعهم لمشغولات أخف وزنا كهدايا للكريسماس لجذب الزبائن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 523 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 673 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 785 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 897 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بمنتصف تعاملات اليوم الخميس إلى حوالي 1787 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغت نسبته 0.54%، في الساعة 12:46 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن إنهاء مشترياته من السندات خلال فترة كورونا في مارس المقبل.

وقالت الوكالة، إن المستثمرون ينتظرون الآن القرارات السياسية من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

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