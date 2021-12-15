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وزير الاتصالات يغادر إلى إستونيا لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي

11:26 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
وزير الاتصالات يغادر إلى إستونيا لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي

عمرو طلعت

كتب- علاء حجاج:

غادر القاهرة صباح اليوم الأربعاء عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات متوجها إلى العاصمة الإستونية تالين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفقا لبيان من الوزارة اليوم.

ويبحث الوزير خلال الزيارة تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإستونيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من التجربة الإستونية الرائدة في مجال التحول الرقمي؛ حيث تعد من أكثر المجتمعات الرقمية تطورا في العالم، بالإضافة إلى خبراتها الواسعة في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية.

ومن المقرر أن يلتقي طلعت خلال الزيارة مع أندريس سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بدولة إستونيا، ومسؤولي الحكومة، وقيادات البرلمان الإستوني، لمناقشة آليات دعم التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، ودعم الإبداع التكنولوجي، وكذلك تبادل الخبرات في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد الوزير عددا من اللقاءات مع مسئولي الشركات الإستونية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات لبحث فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بحسب البيان.

عمرو طلعت إستونيا التحول الرقمي وزارة الاتصالات

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