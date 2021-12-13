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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:09 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بلغت نسبته 0.01% إلى مستوى 11707 نقاط في بداية تداولات جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.12%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة بلغت 1.5% إلى مستوى 11708 نقاط في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

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