الصادرات المصرية تقفز 36.6% خلال شهر سبتمبر وتسجل 3.5 مليار دولار

كتبت-ياسمين سليم:

تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 22.5% ليسجل 2.39 مليار دولار مقابل 3.08 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وقفزت الصادرات المصرية في سبتمبر بنسبة 36.6% لتسجل 3.45 مليار دولار مقابل 2.53 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي.

وقال الجهاز إن هذا الارتفاع جاء بسبب زيادة قيمة صادرات بعض السلع منها أسمدة بنسبة 90.2% وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 57% وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 31.5% وملابس جاهزة بنسبة 22.6%.

وتراجعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (منتجات الألبان بنسبة 7.4٪ وأقمشة قطنية بنسبة 3.1% وأثاث بنسبة 39٪، وسكر مكرر بنسبة 60.3٪).

وسجلت الواردات المصرية ارتفاعًا بنسبة 4.2% لتسجل 5.84 مليار دولار خلال سبتمبر، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 24.2٪، وبترول خام بنسبة 53.2%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 33.9% ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.2٪).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 30% وسيارات ركوب بنسبـة 22.3٪، وفول الصويا بنسبة 21.1٪، وأجهزة تليفون للأفراد بنسبة 40.3٪).