سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعوض خسائره ويقفز بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام الواحد 8 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

واسترد سعر الذهب بذلك معظم الخسائر التي مني بها خلال تعاملات الصباح مقارنة بتعاملات مساء أمس الثلاثاء، عندما فقد 9 جنيهات للجرام.

وذكر نجيب أن السعر هبط بختام جلسة أمس بالبورصات العالمية، ومع بداية جلسة اليوم بدأ يسترد خسائره مره أخرى.

وتشهد حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي حالة من التقلبات منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، بحسب نجيب، الذي وصف حركة البيع والشراء في السوق المحلي بأنها ضعيفة.

أسعار الذهب اليوم:

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 525 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 675 جنيهًا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 788 جنيهًا.

وصعد سعر عيار 24 إلى نحو 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات خلال تعاملات اليوم، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا حوالي 1783 دولارا للأوقية، بزيادة 0.53%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:54 ظهرا بتوقيت القاهرة.

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