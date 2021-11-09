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انخفاض سعر السمك البلطي في سوق الجملة اليوم الثلاثاء

10:08 ص الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
انخفاض سعر السمك البلطي في سوق الجملة اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو جنيهين مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

وبقي سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتُا ليتراوح بين 30 و60 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سمك البلطي أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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