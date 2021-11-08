سعر الذهب العالمي ينخفض في بداية أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1816.5 دولار، بانخفاض قدره 1.8 دولار، في الساعة 9:02 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1818.3 دولار بختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.