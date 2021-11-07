أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، بنحو 3 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقا، لمصراوي، إن أسعار الذهب في السوق المحلي، تراجعت خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الجرام 21 نحو 787 جنيهًا مقابل 790 جنيها أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 674 جنيها، وعيار 24 نحو 905 جنيهات والجنيه الذهب (قيمة الذهب في الجنيه) 6296 جنيهًا.

واليوم هو عطلة رسمية في البورصات العالمية.