أسعار الذهب في مصر تقفز 7 جنيهات للجرام مرة واحدة بتعاملات الجمعة

كتبت – شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما شهدت تراجعا منذ الأربعاء الماضي.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 7 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، مدعومة بارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقا، لمصراوي، إن أسعار الذهب في السوق المحلي، ارتفعت في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر الجرام 784 جنيها مقابل 777 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، أن الأسعار العالمية لأوقية الذهب الخام ارتفعت بتعاملات البورصة العالمية اليوم حتى مستوى 1800 دولارا للأونصة، قبل أن تنخفض إلى 1795 دولارا لكنها تزل مرتفعة مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب عالميا، تتداول عند مستوى قريب من 1777 دولارا للاوقية، لكنها ارتفعت بتعاملات اليوم بأكثر من 2%.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 672 جنيها، و896 جنيها للذهب عيار 24، والجنيه الذهب (قيمة الذهب في الجنيه) 6272 جنيها.