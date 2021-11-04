مبيعات الأجانب والعرب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة بنحو 0.62% عند مستوى 11612 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 2.67%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.98%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 357.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 4.2 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 362.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 11685 نقطة.