بعد قفزة 6 جنيهات في الجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، عند نفس مستوياته في منتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا، وفقاً لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر الذهب قفز في منتصف تعاملات اليوم 6 جنيهات للجرام الواحد، بسبب ارتفاع المعدن في البورصات العالمية، بحسب نجيب.

وذكر نجيب، أن سعر الجرام على مدار اليوم الواحد يتذبذب بين الصعود والتراجع بالسوق المحلي.



ووفقا لبيانات وكالة رويترز، فإن سعر الذهب ارتفع اليوم الثلاثاء، مع سعي المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن مرة أخرى، وذلك بعد أن حذر الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا من أن لقاحات COVID-19 من المرجح أن تكون أقل فعالية ضد متغير المتحور الجديد كورونا، مما يضع السبائك في مسارها لتحقيق مكاسب شهرية ثانية على التوالي.

كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6٪ ، مما ساعد على تقدم الذهب بجعله رهانًا أرخص للمشترين في الخارج ، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بحسب الوكالة.

وعن حركة السوق المحلي قال نجيب، إن حركة البيع والشراء بسوق الذهب ضعيفة في الفترة الحالية، وتوقع مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال جلسة اليوم.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 526 جنيهًا.

وبلغ عيار 18 إلى نحو 677 جنيهًا.

واستقر عيار 21 إلى نحو 790 جنيهًا.

ووصل عيار 24 إلى نحو 903 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1796 دولارا للأوقية، اليوم الثلاثاء، بزيادة 0.64%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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