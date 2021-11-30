الجمارك: إحباط 1890 عملية تهريب في شهر أكتوبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إحباط 1890 عملية تهريب، خلال شهر أكتوبر الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت القيمة الجمركية للمحاضر 197 مليونًا و477 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 415 مليونًا و156 ألف جنيه.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف غتوري أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب الوزير رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم في تحفيز الاستثمار.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 983 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليونًا و688 ألف جنيه، و30 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 211 مليونًا و824 ألف جنيه، و18 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 31 مليونًا و60 ألف جنيه، و76 محضرًا للسجائر بقيمة 8 ملايين و508 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن هذه المحاضر تتضمن أيضا 3 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 996 ألف جنيه، و7 محاضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 453 ألف جنيه، و94 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بقيمة 20 مليونًا و966 ألف جنيه، و8 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و359 ألف جنيه.

وذكر التقرير أنه تم تحرير 13 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 9 ملايين و855 ألف جنيه، و13 محضرًا تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و93 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 13 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 351 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة 802 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم تحرير 28 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 11 مليونًا و842 ألف جنيه، و12 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 29 مليونًا و706 آلاف جنيه، و3 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 149 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 5 محاضر تهريب سيارات وسجائر تبلغ قيمة مستحقاتها 44 مليونًا و278 ألف جنيه، و8 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 24 ألف جنيه، ومحضري تلاعب بالمستندات بقيمة 23 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضرين يتعلقان بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، حيث تم ضبط 501 ألف ريال سعودي، و32 ألف يورو.