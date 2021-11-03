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بالتزكية.. أسماء الفائزين بانتخابات غرفة الملابس باتحاد الصناعات

12:18 م الأربعاء 03 نوفمبر 2021
بالتزكية.. أسماء الفائزين بانتخابات غرفة الملابس باتحاد الصناعات

ملابس

كتبت- شيرين صلاح:

انطلقت اليوم الأربعاء انتخابات اتحاد الصناعات الدورة الجديدة 2021-2025، والتي بدأت بغرفتي الملابس الجاهزة والمفروشات والتطوير العقاري.

وأعلنت غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات فوز 12 مرشحا بالتزكية في انتخابات الدورة الجديدة.

وتحدد انتخابات الدورة الجديدة بحسب حجم المنشآة: المنشآت الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة.

ويتم اختيار 12 عضوا لإدارة الغرفة بالانتخاب، وتعين وزيرة الصناعة والتجارة 3 أعضاء.

وفي انتخابات غرفة الملابس الجاهزة، عن المنشآت الكبيرة، فاز كلا من: فاضل مرزوق، وحمدي الطباخ، وحسام جبر، وناجي سمير توما.

كما فاز وليد الكفراوي، وهاني سلام، ومحمد عبد السلام، ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة، وإيهاب العسكري، وبهية نظيم، وسامر رياض، وأحمد فوزي عن المنشآت الصغيرة.

وستبدأ أعمال المجلس الجديد مع بداية العام الجديد.

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