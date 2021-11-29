هبوط مفاجئ.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر وتراجع الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، نتيجة انخفاض المعدن عالمياً، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الجرام ارتفع 4 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم، قبل أن يعود مرة أخرى للانخفاض.

أسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 525 جنيهًا.

وهبطت عيار 18 إلى نحو 675 جنيهًا.

وانخفضت عيار 21 إلى نحو 788 جنيهًا.

وتراجعت عيار 24 إلى نحو 901 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1785 دولارا للأوقية، اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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