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أسعار البترول اليوم ترتفع 5% وتعوض بعض خسائر الذعر من متحور أوميكرون

10:33 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
أسعار البترول اليوم ترتفع 5% وتعوض بعض خسائر الذعر من متحور أوميكرون

أسعار البترول

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار البترول خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الاثنين معوضة بعض الخسائر التي منيت بها خلال جلسة يوم الجمعة الماضي بعد حالة من الذعر سادت الأسواق العالمية عقب الإعلان عن اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا تحت اسم "أوميكرون" وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفع سعر خام البترول برنت اليوم بنسبة 4.72% مقارنة بختام تعاملات يوم الجمعة مسجلا نحو 76.13 دولار للبرميل في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر خام برنت انخفض بنسبة 11.6% خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي مقارنة بنهاية تعاملات يوم الأربعاء- كانت الأسواق في إجازة الخميس- حيث فقد سعر البرميل نحو 9.53 دولار لينخفض من 82.25 دولار بنهاية تعاملات الأربعاء إلى 72.72 دولار في نهاية تعاملات الجمعة.

أسعار البترول أوميكرون فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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