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سعر الذهب اليوم الاثنين يرتفع في مصر مع بداية التعاملات

09:49 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الاثنين يرتفع في مصر مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر في بداية التعاملات، وزاد الجرام الواحد 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالمياً.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 525 جنيهًا.

وصعد عيار 18 إلى نحو 675 جنيهًا.

وزاد عيار 21 إلى نحو 788 جنيها.

وارتفع عيار 24 إلى نحو 901 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6296 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1796 دولارا للأوقية، في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.34%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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