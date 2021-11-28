التنمية الأفريقي: سنبحث مع بورصة مصر إطلاق منصة الربط بـ 7 دول أفريقية

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التنمية الأفريقي إن البنك سيعقد اجتماعا مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية بهدف مناقشة خطوات إطلاق منصة الربط الإلكتروني لبورصة مصر بنظيراتها في 7 دول أفريقية بهدف تعزيز أنظمة تنفيذ أوامر البيع والشراء وتسويتها إلكترونيا لتنشيط الاستثمارات البينية في الأوراق المالية.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن بنك التنمية الأفريقي سيكون مشاركا في إطلاق منصة إلكترونية لربط 7 بورصات أفريقية هي: مصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، والمغرب ومورشيوس، ونيروبي، حيث سيكون البنك مستشارا فنيا وممولا للمنصة بقيمة مليون دولار.

وأكد أن بنك التنمية الأفريقي يعتزم الانتهاء من تدشين المنصة الإلكترونية رسميا في العام المقبل 2022 ليبدأ إبرام الصفقات بين 7 دول أفريقية.

وبشكل رئيسي تعتمد منظومة الربط المستهدفة على شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة الأفريقية، من أجل تبسيط إجراءات التداول وتوفير أنظمة تكنولوجية متوافقة على صعيد البورصات المشاركة في عملية الربط الإلكتروني.

وكانت البورصة المصرية أعلنت، قبل عامين، التنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع الربط، منهم شركة مصر للمقاصة والبنك المركزي، وممثلون عن الجمعيات المهنية، كالجمعية المصرية للأوراق المالية، وجمعية المحللين الفنيين، وجمعية مديري الاستثمار، والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.