"البريد" يحيل موظفة للتحقيق بعد اعتدائها على سيدة مسنة في الدقهلية

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للبريد، لمصراوي، إنه تمت إحالة موظفة صاحبة فيديو الاعتداء على مواطنة مسنة للتحقيق الفوري.

وشهد مكتب بريد مدينة المنزلة، التابعة لمحافظة الدقهلية، اعتداء موظفة بالاعتداء على سيدة مسنة بالضرب وسبها بألفاظ نابية، ما أدى إلى غضب الكثير من الأهالي المتواجدين داخل مكتب البريد.

وتداول عدد من أهالي مدينة المنزلة فيديو للواقعة عبر موقع "فيسبوك"، وجاء في الفيديو قيام الموظفة بمحاولة غلق باب البريد، الأمر الذي تدخل فيه الأهالي وطالبوها بسير العمل، كما تدخل الأمن، ولكنها رفضت العمل قائلة: "أنا مش شغالة ولازم أحبسها".

وأضاف المصدر أنه تقرر عدم معاملة الموظفة صاحبة الواقعة مع المواطنين مرة أخرى في أي مكتب من مكاتب الجمهورية وتغيير المسمى الوظيفي لها وإحالتها إلى عمل إداري بعيداً عن التعامل مع المواطنين نظراً لسوء تصرفها مع أحد عملاء البريد المصري.