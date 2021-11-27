قطاع الأعمال تبدأ التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور بتكلفة 150 مليون جنيه

كتبت-شيماء حفظي:

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محلج الزقازيق المطور بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات الحديثة، بتكلفة إجمالية نحو 150 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونائبه الدكتور أحمد عبد المعطي.

وتابع الوزير التشغيل التجريبي للمحلج الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج 5 طن/ساعة، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وأكد الوزير، أن محلج الزقازيق يعد واحدا من بين سبعة محالج جديدة ضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج القطن لتحسين قدراتها وكفاءتها ورفع جودة القطن المحلوج (الشعر)، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين قنطار سنويا بزيادة قدرها 250% في الموسم مقارنة بطاقة المحالج القديمة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول المحالج المطورة في محافظة الفيوم، وتم الانتهاء من التجارب والتشغيل للماكينات المستوردة من الهند على القطن المصري بنجاح سواء للوجه القبلي او البحري، حيث أثبتت كفاءة في التشغيل والحفاظ على الخواص الطبيعية للقطن المصري، وإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب.

وأوضح توفيق أن المحالج الجديدة تعمل وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، واسم حائز القطن، واسم المحلج، وتاريخ الحليج، والمواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة دخل المحلج.

وأشار الوزير إلى أنه جاري حاليا الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة في محلجي كفر الزيات وكفر الدوار بعد اكتمال الأعمال الإنشائية تمهيدا لبدء التشغيل، على أن يستكمل تطوير المحالج بإضافة ثلاثة أخرى مطورة العام المقبل.

لفت الوزير إلى إنشاء وتأسيس شركة للمعاصر بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقوم بعصر بذور القطن الناتجة من الحليج داخل المحالج الجديدة بمساحة حوالى 1000 م2 داخل كل محلج، وذلك لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذى يستخدم كأعلاف للماشية.