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سعر الذهب اليوم يرتفع في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

01:13 م الخميس 25 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم يرتفع في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم يرتفع في مصر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، بشكل طفيف بحلول منتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب في تعاملات الصباح تراجع بشكل طفيف، وتراجع الجرام جنيها واحدا، قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى.

وتراجعت مبيعات الذهب في الربع الأخير من العام وخاصة منذ بداية العام الدراسي الجديد، وفقا لقول إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 524 جنيهًا.

كما صعد سعر عيار 18 إلى نحو 674 جنيهًا.

وارتفع الذهب عيار 21 إلى نحو 787 جنيها.

وزاد الذهب عيار 24 إلى نحو 899 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6296 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 179. دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.13%، بختام تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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