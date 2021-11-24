الضرائب توفر نماذج أصحاب المشروعات الصغيرة على بوابة الخدمات الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة وفرت كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية (https://eservice.incometax.gov.eg/etax)، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد القادر أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتسهيل إجراءات تقديم الإقرار خاصة مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين والذى يبدأ من 1 يناير 2022 وينتهي في 31 مارس 2022، وموسم تقديم الإقرار للأشخاص الاعتباريين والذي يبدأ من 1 يناير 2022 وينتهي 30 أبريل 2022.

وذكر أن النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمت إتاحتها إلكترونياً تتضمن الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لقانون 152 لسنة 2020، ونموذج سداد الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية في حالة إذا كان متعاملا مع الآلات والمعدات ولم يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول خلال سنة.

كما تتضمن هذه النماذج نموذج سداد الضريبة المستحقة على توزيعات أرباح الأسهم والحصص في حالة ما إذا كان هناك توزيعات أرباح، ويعفى من ذلك شركات الأموال ذات الشخص الواحد الذي يكون شخصًا طبيعيًا، وفقا لعبد القادر.

وأكد رئيس المصلحة أنه تم توفير وإتاحة الطلبات إلكترونياً والتي يرغب صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر في تقديمها للمصلحة مثل طلب الاستفادة من التجاوز عن المحاسبة الضريبية وفقا "لحكم المادة (88) من قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وتتضمن هذه الطلبات أيضا طلب المحاسبة الضريبية وفقا للمادتين 93 و94 من القانون نفسه، وطلب المحاسبة الضريبية وفقا "لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بدلا من المحاسبة وفقا "للمادتين 93 و94 من القانون نفسه، وفقا لعبد القادر.

وأضاف عبد القادر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وأشار إلى ضرورة قيام أصحاب المشروعات الصغيرة بالتسجيل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها القانون 152 لسنة 2020.

ودعا رئيس المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء القانون والانضمام للاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي كفلها القانون.

وتتلقى مصلحة الضرائب المصرية استفسارات وتساؤلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقوم بالرد عليها من خلال الخط الساخن للمصلحة (16395)، ويتم تلقي طلبات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الكترونياً على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.