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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

09:54 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكوسة و البسلة بين جنيه وجنيهينن، اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البامية بين 5 و 9 جنيهات.

البسلة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس

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