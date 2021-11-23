الضرائب: رصدنا أشخاصا غير مسجلين يعملون عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، إنه تم متابعة ورصد مجموعة من الأنشطة التي تعمل في إطار غير رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.

وطالب رئيس المصلحة الضرائب الأشخاص الذين يمارسون تلك الأنشطة بسرعة التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة لتسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية لهم، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.

وأضاف عبد القادر أن ذلك يأتي وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وذكر أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون - غيرها)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وأوضح عبد القادر أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذلان جهودا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال إن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تبذل جهودا مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات، وكذلك من يمارس نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وأشار عبد القادر إلى التواصل المستمر لوحدة التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، مع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، وصناع المحتوى على الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة "SMS"، والبريد الإلكتروني، والواتس اب، والماسنجر، والاتصالات الهاتفية على الخط الساخن (16395).

وأضاف أنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم (اضغط هنا) والذي يمكن من خلاله لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أو نشاط صناعة المحتوى على الانترنت أن يقوم بإرسال الأسئلة والاستفسارات وتقوم وحدة التجارة الإلكترونية بالرد عليها.

وذكر عبد القادر إنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وقال إنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب الكائن في برج المحمودية بأوتوستراد المعادي بمنطقة صقر قريش بالقاهرة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني (e.commerce@eta.gov.eg).