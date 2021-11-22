تراجع جديد.. سعر الذهب اليوم الاثنين يهبط وركود في حركة البيع

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر التراجع، وهبط سعر الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط في منتصف التعاملات بشكل طفيف، وتراجع الجرام جنيهًا واحدًا، لتصبح قيمة التراجع 4 جنيهات على مدار اليوم.

وذكر نجيب، أن حركة البيع والشراء ضعيفة في الوقت الحالي.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 536 جنيهًا.

انخفضت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 689 جنيهًا.

هبطت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 804 جنيهات.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 919 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6432 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، وفقا لما يطلق عليه تجار الصاغة، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.79% إلى 1831 دولارًا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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