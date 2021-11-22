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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:21 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.01% في بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 11272 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة بلغت 0.01%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.57% في نهاية تعاملات أمس إلى مستوى 11273 نقطة.

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