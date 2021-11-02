أسعار الألومنيوم تواصل صعودها خلال نوفمبر.. و2000 جنيه زيادة للطن

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت زيادة أسعارها بالسوق المحلي خلال شهر نوفمبر بين 2000 و2800 جنيه، وذلك بعد مواصلة أسعار خام الألومنيوم ارتفاعها بالبورصات العالمية.

وكانت أسعار الألومنيوم ارتفعت بنحو 5 آلاف جنيه في شهر أكتوبر الماضي، ليصعد السعر في السوق المحلي للشهر الثاني على التوالي.

ووفقا لقول حنفي، وصل سعر طن السلك بالسوق المحلي إلى 57 ألف جنيه حاليا مقابل 55 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر طن اللفائف "6 ملي" 62.8 ألف جنيه مقابل 61 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع سعر طن السلندرات إلى 60 ألف جنيه للطن مقابل 58 ألف جنيه للطن الشهر الماضي، وسعر طن الشرائح البادر إلى 67 ألف جنيه مقابل 65 ألف جنيه الشهر السابق، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحسب محمد حنفي.

واستقر سعر طن اللفائف البارد خلال نوفمبر عند 65 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من السوق المحلي للألومنيوم ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.