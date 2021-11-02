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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

10:13 ص الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح اليوم بين 22 و26 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح اليوم بين 90 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و 60 جنيها.

كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك سوق العبور سوق الجملة

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