ارتفاع البطاطس وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البصل، والفلفل الرومي البلدي، والباذنجان البلدي بين 25 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والليمون البلدي، والجوافة بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس 4 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.