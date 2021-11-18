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استقرار أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

10:07 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
استقرار أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

سوق الخضار

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم:

سعر الطماطم اليوم: بين 1.5 و3.5 جنيه.
سعر البطاطس اليوم: بين 2.5 و5.5 جنيه.
سعر البصل اليوم: بين 2 و3.5 جنيه.
سعر الكوسة اليوم: بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
سعر الفاصوليا اليوم: بين 4 و6 جنيهات.
سعر الباذنجان البلدي اليوم: بين 2 جنيه و4 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي البلدي اليوم: بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
سعر الفلفل الحامي البلدي اليوم: بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
سعر الملوخية اليوم: بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
سعر الخيار البلدي اليوم: بين 2.5 و4.5 جنيه.
سعر البامية اليوم: بين 5 و9 جنيهات.
سعر البسلة اليوم: بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم:

سعر البرتقال البلدي اليوم: بين 2 و3.5 جنيه.
سعر البرتقال أبو سرة اليوم: بين 3 و5 جنيهات.
سعر اليوسفي اليوم: بين 4 و7 جنيهات.
سعر الليمون البلدي اليوم: بين 5 و8 جنيهات.
سعر الجوافة اليوم: بين 4 و7 جنيهات.
سعر الرمان اليوم: بين 4 و7 جنيهات.
سعر الموز البلدي اليوم: بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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