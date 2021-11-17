التصديري للصناعات الهندسية: مصر تنظم معرضًا دوليًا لاستضافة 70 مستوردًا الشهر الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مصر تستعد لتنظيم معرض HATS 2021 الدولي خلال 22 نوفمبر الجاري، لاستضافة 70 مستوردًا من 26 دولة مختلفة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية ضمن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، يهدف المعرض، تنشيط حركة التصدير بقطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة ومعدات الفنادق،وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس نظم عددًا من اللقاءات التحضيرية قبل إقامة المعرض تشمل تعريف الشركات المصرية المرتقب اشتراكها في استقبال بعثة المستوردين الأجانب، على آليات إنهاء اتفاقات التصدير، والتعامل مع المستورد الخارجي وفن التفاوض مع الضيوف الأجانب.

كما تستهدف هذه اللقاءات تعريف الشركات بثقافة كل مشتري من الموجودين، وكذلك مفاوضات التواصل مع المستوردين بصورة مستمرة في المستقبل.

وأشارت إلى أن اللقاء التحضيرية للشركات المصرية تستهدف أيضا تعريفهم بأهمية شهادات الجودة التي تطلبها كل بلد، إضافة إلى الشحن بأقل سعر وطرق نقل المنتجات المشحونة للخارج بما يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك في إطار دور المجلس التصديري.



وأكدت مي حلمي، أن استقبال بعثة المستوردين بقطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق يعتبر أبرز الوسائل الترويجية للقطاع ومن المقرر عقد لقاءات B2B بين الشركات والمصانع المصدرة والمشترين الأجانب، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة.

وقالت مي حلمي، إن استقبال بعثة المستوردين يخدم قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الفنادق بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات، خاصة أن البعثة المرتقبة تضم مشترين من الأسواق الواعدة.

وأشارت إلى استمرار التنسيق مع كافة أجهزة وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق أفضل استفادة من استقبال البعثة الأجنبية من المستوردين.