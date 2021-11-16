وزير الاتصالات يبحث مع بعثة تجارية روسية الاستثمار في قطاع الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

استقبل عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكسيم بارشين نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسي الذي يزور القاهرة على رأس بعثة تجارية في مجالات تكنولوجيات الاتصالات، والحلول الرقمية، والأمن السيبراني.

وقال بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء إن اللقاء تناول الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة خاصة بناء القدرات الرقمية، وتوفير الحلول التكنولوجية.

وأوضح طلعت المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والفرص المتنوعة التى يحظى بها فى ضوء النمو المستمر الذى يشهده القطاع وتنفيذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجانب الروسى لجذب الشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصري.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في تنمية القدرات الرقمية للكوادر الشابة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي؛ موضحا النموذج الهرمي الذي تتبناه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات للوصول إلى كافة فئات المجتمع والتخصصات المختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

لقت طلعت إلى أنه يتم تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية التي تمنح الماجستير المهنى فى مجالات التكنولوجيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والروبوتات والأمن السيبراني والفنون الرقمية وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وأعرب وزير الاتصالات عن تطلعه للتعاون مع جامعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الروسية رفيعة المستوى، مثل جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية.

ومن جانبه؛ أوضح مكسيم بارشين نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسى أن روسيا لديها خبرة 20 عاما في مجال الرقمنة، كما أنها تشغل المركز الأول عالميا فى مجال الأمن السيبراني، ويوجد نحو ٥٠ ألف شركة روسية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد بارشين أن مصر شريك استراتيجي؛ مشيدا بما تقوم به مصر من مبادرات ومشروعات مهمة للتحول الرقمى، وكذلك من مشروعات كبيرة للاتصالات في أفريقيا، مشيرا إلى استعداد روسيا للتعاون وتقديم خبراتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل توفير الحلول التكنولوجية، والعمل على توطين التكنولوجيا الروسية في مصر وإنتاج منتجات مصرية بتكنولوجيا روسية، والتدريب وبناء القدرات من خلال تقديم منح دراسية من الجامعات والشركات الروسية، بالإضافة إلى التمويل المشترك لمشروعات، وكذلك التعاون في المجالات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.